Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Autofahrer nach Unfall gesucht

Moers (ots)

Ein 21-jähriger Duisburger befuhr am Montag gegen 16.40 Uhr in einem VW Golf die Römerstraße aus Richtung Düsseldorfer Straße kommend. In einer Kurve kam ihm ein weißer BMW Kombi auf seiner Fahrspur entgegen. Der 21-Jährige musste nach rechts ausweichen und kollidierte mit einem Zaun.

Die 18-jährige Beifahrerin des Duisburgers erlitt leichte Verletzungen.

Der unbekannte Fahrer des Kombis sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Moers, Tel.: 02841 / 1710, zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell