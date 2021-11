Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Polizei sucht zwei Männer nach Einbruchversuch

Hamminkeln (ots)

Zwei Männer haben am Donnerstag versucht, in ein Haus am Ellenweg einzubrechen. Eine 25-Jährige beobachtete die Zwei gegen 14.20 Uhr aus dem Haus, als sie mit zwei Brecheisen im Garten vor der Wohnzimmertür standen.

Die etwa 20 Jahre alten und 170 bis 175 cm großen Männer flüchteten sofort über einen Stichweg, der parallel zum Garten verläuft. Einem Nachbar fielen die Tatverdächtigen auf, wie sie von dem Spielplatz an der Brauereistraße zum Parkplatz der Leichenhalle rannten.

Beide Tatverdächtigen trugen dunkle Basecaps. Einer war mit einer schwarzen Jacke gekleidet, sein Komplize mit einem roten Hoodie. Die Polizei Hamminkeln bittet Zeugen, die Hinweise zu den Männern geben können, sich unter der Telefonnummer 02852 / 966100 zu melden.

