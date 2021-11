Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Beschwerden aus dem Haus: Streifen finden Cannabispflanzen sowie zahlreiche Hieb- und Stichwaffen in Wohnung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Aufgrund von Beschwerden aus einem Mehrfamilienhauses im Kasseler Stadtteil Mitte über das unerträgliche Verhalten eines Bewohners und von ihm verursachter Verunreinigungen im Treppenhaus ist am Freitagvormittag die Polizei gerufen worden. Als Beamte des Polizeireviers Mitte die Wohnung des in Rede stehenden 39-Jährigen aufsuchten, drang ihnen sofort Marihuanageruch entgegen. Zudem fielen ihnen zahlreiche Messer und andere Waffen ins Auge. Der offenbar verwirrte Bewohner zeigte sich sofort aggressiv, wollte nach in der Nähe liegenden Waffen greifen und musste deswegen durch die Polizisten festgenommen werden. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde er anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Bei der darauffolgenden Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Beamten eine recht professionell betriebene Indoor-Cannabisplantage mit acht Pflanzen und entsprechendem Zubehör sicher. Darüber hinaus hortete der Bewohner zahlreiche erlaubte, aber auch verbotene Hieb-, Stich- und Schreckschusswaffen in der Wohnung. Mehr als 50 Messer, darunter auch verbotene Butterfly-, Einhand- und Faustmesser, sowie Schlagstöcke, Wurfsterne und Schreckschusswaffen fanden die Beamten dort. Gegen den 39-Jährigen wird nun wegen Verstößen gegen Betäubungsmittel- und Waffengesetz ermittelt. Neben den verbotenen Waffen stellten die eingesetzten Streifen auch die erlaubten Waffen vorsorglich zur Gefahrenabwehr sicher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell