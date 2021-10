Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck/Xanten - Radler lernen den Umgang mit Pedelecs und E-Bikes

Bild-Infos

Download

Schermbeck/Xanten (ots)

Im Kreis Wesel ist der Zahl der Unfälle mit Pedelecfahrern von 97 im Jahr 2019 auf 121 im vergangenen Jahr gestiegen. Diesem Trend möchte die Kreispolizei Wesel entgegensteuern. Sie bietet darum am Montag ein Pedelec-Training in Schermbeck und ein weiteres am Dienstag in Xanten an. Interessierte können den sicheren Umgang mit Pedelecs und E-Bikes von 9.00 bis 12.00 üben: in Schermbeck an der Gemeinschaftsgrundschule und in Xanten an der Gesamtschule.

Die Teilnehmenden müssen einen gültigen Corona-Schnelltest, einen vollständigen Impfschutz oder einen Nachweis über die Genesung vorlegen. Beim Training ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Zudem müssen die Teilnehmenden ein Pedelec mitbringen und einen Fahrradhelm tragen. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 0281 / 107 - 7777 oder - 3220 erforderlich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell