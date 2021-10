Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Feuermelder absichtlich eingeschlagen

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Brandalarm am Mittwoch gegen 11.50 Uhr in einem Parkhaus eines Krankenhauses an der Asberger Straße.

Unbekannte hatten einen Feuermelder eingeschlagen, der im ersten Obergeschoss des Parkhauses neben der Tür zum Treppenhaus angebracht war. Das rief sofort die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan.

Das Sicherheitsglas des Feuermelders war komplett zerstört worden, Glasscherben lagen auf dem Boden verstreut herum. Die Feuerwehr ersetzte die Scheibe.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und bittet diese, sich bei der Wache in Moers, Telefon 02841-171-0, zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell