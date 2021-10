Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Geldautomat gesprengt ++ Buchholz - Motorrad gestohlen ++ Buchholz - In Schlangenlinien gefahren

Seevetal/Ramelsloh (ots)

Geldautomat gesprengt

Heute, 06.10.2021, gegen 03.10 Uhr, meldeten Anwohner der Ohlendorfer Straße, dass sie von einem lauten Knallgeräusch aus Richtung der Volksbank-Filiale geweckt wurden. Kurz danach sahen sie Rauch aus dem Vorraum der Bank aufsteigen. Die Zeugen beobachteten weiterhin, wie ein Pkw, besetzt mit mehreren Personen, sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Autobahnanschlussstelle der A7 entfernte. Sofort wurden mehrere Streifenwagen zur Fahndung entsandt. Parallel fuhren Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zum Tatort. Ein Brand hatte sich nicht entwickelt. Der Vorraum in dem sich auch die Geldausgabeautomaten befinden, zeigte deutliche Beschädigungen, sodass die Beamten von einer Automatensprengung ausgehen mussten. Da in solchen Fällen nicht auszuschließen ist, dass von der Täterschaft genutztes Sprengmittel noch vorhanden ist und dieses für die Einsatzkräfte eine Gefährdung darstellt, wurde der Bereich zunächst abgesperrt. Mittlerweile sind Spezialisten am Tatort, um diese Gefahr auszuschließen. Danach beginnt die Spurensuche. Ob die Täter Beute machten, oder wie hoch der Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Bank beobachtet haben, oder denen der Pkw kurz nach der Sprengung in Fahrtrichtung der Autobahnanschlussstelle Seevetal-Ramelsloh aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Buchholz - Motorrad gestohlen

Am Dienstag, 05.10.2021, in der Zeit zwischen, 12 und 16 Uhr, haben Unbekannte auf einem Parkplatz in der Heinrichstraße ein Motorrad gestohlen. Die rot-schwarze Enduro der Marke Betamotor hat das Kennzeichen WL-XP 98. Der Wert der Maschine wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Telefon 04181 2850.

Buchholz - In Schlangenlinien gefahren

Ein Zeuge meldete am Dienstag, 05.10.2021, gegen 10.30 Uhr, einen Pkw, der, in Schlangenlinien fahrend, auf der B 75 unterwegs war. Im Gewerbegebiet am Nordring konnten Beamte den mutmaßlichen Fahrer antreffen. Seinen Wagen hatte er mittlerweile abgestellt. Schon im Gespräch nahmen die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest brachte Gewissheit, der 50-Jährige erreichte einen Wert von rund 2,3 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell