Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw gestohlen ++ Salzhausen - Einbruch in Einzelhandelsgeschäft ++ Tostedt - Auf dem Dach liegengeblieben ++ Buchholz - Sechs Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Jesteburg (ots)

Pkw gestohlen

In der Zeit zwischen Sonntag, 3.10.2021, 17:00 Uhr und Montag, 7:00 Uhr, haben Diebe einen am Roggenkamp abgestellten Jeep Wrangler Unlimited gestohlen. Der weiße PKW mit dem Kennzeichen WL-GM 519 stand auf einer Parkfläche am Seitenstreifen der Fahrbahn. Wie die Täter den Wagen öffnen und starten konnten, ist noch unklar.

Hinweise zu dem Fahrzeug nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Salzhausen - Einbruch in Einzelhandelsgeschäft

Ein Einzelhandelsgeschäft an der Hauptstraße ist am Wochenende von Dieben heimgesucht worden. In der Zeit zwischen Samstag, 2.10.2021, 15:00 Uhr und Montag, 9:30 Uhr Uhr, hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in die Verkaufsräume. Dort brachen sie eine Geldkassette auf und entwendeten daraus Bargeld.

Nach ersten Erkenntnissen versuchten dieselben Täter auch, in ein benachbartes Büro einzudringen. Dort hielten die Fenster aber dem Versuch stand.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Salzhausen unter der Tel.-Nr. 04172 986610 entgegen.

Tostedt - Auf dem Dach liegengeblieben

Eine 28-jährige Frau war am Montag, 4.10.2021, gegen 16:50 Uhr, mit ihrem Renault Twingo auf der K 15 in Richtung Wüstenhöfen unterwegs. Aus noch unklarer Ursache verlor sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Die 28-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde leicht verletzt und ambulant behandelt.

Buchholz - Sechs Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Auf dem Nordring kam es am Montag, 4.10.2021, gegen 16:55 Uhr, zu einem Auffahrunfall. Eine 19-jährige Frau, die gemeinsam mit einer 18-Jährigen sowie zwei Männern im Alter von 19 und 20 Jahren in Richtung Hamburger Straße unterwegs war, bemerkte zu spät, dass sich der Verkehr vor ihr staute. Die Frau fuhr auf den Audi einer 27-Jährigen auf. Mit dem Fahrzeug befand sich ein Kleinkind. Alle Beteiligten erlitten leichte Verletzungen, drei von ihnen kamen für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell