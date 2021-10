Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unbekannte demolieren geparkte Autos - Polizei sucht Zeugen

Buchholz (ots)

Bereits in der Zeit vom Montag, 13.09. auf Dienstag, 14.09.2021, haben bislang unbekannte Täter in der Buchholzer Mauerstraße mehrere Autos beschädigt. Der oder die Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand die Windschutzscheiben von insgesamt 5 auf einem Ausstellungsgelände zum Verkauf angebotenen Autos ein. Der Schaden beträgt insgesamt mehrere Tausend Euro. Die Polizei Buchholz fragt nach Hinweisen auf verdächtige Personen oder Beobachtungen. Hinweise bitte an die Polizei Buchholz unter 04181/ 285-0

