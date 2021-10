Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Schlägerei vor Friseurgeschäft - Polizei sucht weitere Zeugen ++ Winsen - 21-jähriger Mann nach mehreren Raubversuchen festgenommen ++ Salzhausen - Einbrüche in der Nacht ++ u.w.M.

Winsen (ots)

Schlägerei vor Friseurgeschäft - Polizei sucht weitere Zeugen

Am Mittwoch, 29.9.2021, gegen 16:10 Uhr, meldeten Zeugen eine Schlägerei zwischen mehreren Männern in und vor einem Friseurgeschäft an der Bahnhofstraße. Da in einer ersten Meldung von acht Beteiligten die Rede war, wurden sofort zahlreiche Streifenwagen zum Einsatzort entsandt. Als die ersten Polizisten wenige Minuten später eintrafen, war keine Auseinandersetzung mehr feststellbar.

In der Nähe des betroffenen Geschäftes trafen die Beamten auf drei Männer im Alter von 24, 29 und 47 Jahren, die jeweils leichte Blessuren hatten. Sie gaben an, dass zwei entfernte Bekannte den Laden betreten hatten, um sich frisieren zu lassen. Der erste Kunde war jedoch mit seinem Haarschnitt unzufrieden. Darüber entwickelte sich ein Streit, der schließlich in eine Schlägerei mündete, in den auch sein Begleiter eingriff. Einer der beiden soll dabei auch ein Messer gezogen haben. Mit diesem wurde jedoch niemand verletzt. Die beiden Beschuldigten seien unmittelbar vor Eintreffen der Polizei mit einem PKW in unbekannte Richtung weggefahren.

Die Personalien der beiden Beschuldigten konnten ermittelt werden. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 19 und 26 Jahren aus Hamburg. Gegen sie wird nun wegen Körperverletzung und versuchten gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Um die beiden Beschuldigten möglicherweise noch im Nahbereich antreffen zu können und um eine erneute Konfrontation zu verhindern, war die Polizei nach dem Vorfall noch einige Zeit verstärkt in der Innenstadt präsent.

Zeugen, die weitere Angaben zum Ablauf der Auseinandersetzung oder zu den beiden geflüchteten Beschuldigten machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Winsen - 21-jähriger Mann nach mehreren Raubversuchen festgenommen

Am Donnerstagabend, 30.9.2021, Gegen 23:00 Uhr versuchte ein zunächst unbekannter Mann an der Schützenstraße, kurz vor dem Bahnhofsgelände, einem 19-Jährigen den über der Schulter getragen Scooter zu entreißen. Nachdem der 19-Jährige sofort mit seinem Handy die Polizei informierte, flüchtete der Räuber ohne Beute in unbekannte Richtung.

Rund eine Stunde später, gegen 0:20 Uhr kam es im Trockenkamp zu einem zweiten Raubversuch. Hierbei versuchte der Täter, einem 22-jährigen Mann die Geldbörse aus der Jacke zu ziehen, scheiterte jedoch auch hier. In beiden Fällen war die Beschreibung des Täters identisch.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Beschuldigte, ein 21-jähriger Mann, gegen 1:10 Uhr vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Festnahme und der anschließenden Einlieferung in die Zelle beleidigte er die eingesetzten Beamten mehrfach und leistete Widerstand. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Salzhausen - Einbrüche in der Nacht

In der Nacht zu Donnerstag, 30.9.2021, kam es in Salzhausen zu zwei Einbrüchen. An der Hauptstraße drangen Diebe in das Bürogebäude der Kirchengemeinde ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Büro brachen die Täter einen Schrank auf und erlangten dabei etwas Bargeld.

An der Straße Maschensfeld traf es das Büro einer Pflegeeinrichtung. Auch hier wurde zunächst ein Fenster aufgehebelt und anschließend das Büro durchsucht. Beute machten die Diebe in diesem Fall offenbar nicht. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen beiden Taten.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04172 986610 bei der Polizei in Salzhausen zu melden.

Neu Wulmstorf - Pkw gestohlen

In der Zeit zwischen Mittwoch, 29.9.2021, 21:30 Uhr und Donnerstag, 5:35 Uhr, kam es im Grillenweg zu einem Pkw-Diebstahl. Die Täter entwendeten einen auf einem privaten Stellplatz geparkten VW Caddy im Wert von rund 30.000 EUR. Der graue Wagen hat das Kennzeichen WL-DJ 802.

Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Winsen - Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Ein 56-jähriger Mann meldete sich gestern (30.9.2021) auf der Dienststelle und zeigte einen Verkehrsunfall an, der sich bereits am 29.9.2021 ereignet hatte. Demnach ist der Mann gegen 13:00 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem linken Radweg der Bahnhofstraße, von der Kreuzung Hansestraße in Richtung Bahnhof, gefahren, als eine Frau mit ihrem Pkw aus einer Grundstückseinfahrt an die Straße fuhr. An der Einmündung kam es zum Zusammenstoß. Da zunächst kein Schaden festgestellt wurde, habe man sich ohne Austausch der Personalien voneinander getrennt. Im Nachhinein stellte der 56-jährige jedoch fest, dass er sich bei dem Sturz verletzt hatte.

Die Unfallbeteiligte sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell