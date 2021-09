Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW kollidierte mit Triebwagen ++ Seevetal/Fleestedt - Einbrecher wurden überrascht ++ Tostedt - Sprayer unterwegs

Winsen (ots)

PKW kollidierte mit Triebwagen

Heute, 30.9.2021, gegen 10:10 Uhr, kam es am Bahnübergang an der Osttangente, kurz vor der Einmündung Tönnhäuser Weg, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Triebwagen. Eine 87-jährige Frau wollte mit ihrem Opel Astra, vom Tönnhäuser Weg kommend, nach rechts in die Osttangente abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr sie trotz Rotlicht zeigender Ampelanlage in die Kreuzung ein, fuhr links an der geschlossenen Halbschranke vorbei in den Bahnübergang und stellte dann fest, dass auf der Gegenfahrspur die Schranke ebenfalls geschlossen war. Der Triebwagen mit zwei Güterwaggons war zu diesem Zeitpunkt nur noch 20 m vom Bahnübergang entfernt. Dessen 61-jähriger Fahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein. Dennoch erfasste der Triebwagen den Pkw im vorderen, rechten Bereich und drückte ihn neben die Gleise.

Die 87-Jährige blieb äußerlich unverletzt. Sie kam zu weiteren Untersuchungen vorsorglich ins Krankenhaus. Auch der 61-jährige kam zunächst mit dem Schrecken davon. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten jedoch fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von über 1,6 Promille. Der Mann musste die Beamten begleiten. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den Triebfahrzeugführerschein des 61-jährigen stellten die Beamten sicher.

Der Bahnübergang war rund eine Stunde voll gesperrt. Der Triebwagen wurde anschließend weiter vorgezogen, um die Straße wieder frei zu geben. Inwieweit an dem Wagen Schäden entstanden sind, muss noch untersucht werden. An dem Opel Astra der 87-Jährigen entstand Totalschaden.

Seevetal/Fleestedt - Einbrecher wurden überrascht

Am Mittwoch, 29.9.2021, gegen 13:30 Uhr, klingelte ein Pärchen in der Straße Voßbarg an der Haustür einer Seniorin. Diese brauchte allerdings ein paar Minuten, bis sie die Tür öffnete. Hierbei überraschte sie die beiden Unbekannten, die bereits versucht hatten, die Haustür aufzuhebeln. Das Pärchen lief zur Straße und flüchtete mit einem PKW in unbekannte Richtung.

Die beiden Unbekannten waren circa 160 cm groß, circa 25 Jahre alt und hatten beide eine untersetzte Statur. Der Mann trug schwarze Haare und war mit einer grauen Jogginghose bekleidet. Die Frau hatte eher helles, längeres Haar und war schwarz bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

Tostedt - Sprayer unterwegs

In der Nacht zum Mittwoch, 29.9.2021, haben Unbekannte in der Kötnerstraße zahlreiche Graffiti hinterlassen. An mindestens fünf Stellen besprühten sie geparkte Fahrzeuge, die Fahrbahn und einen Metallträger. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch unklar.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04182 404270 bei der Polizei in Tostedt zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell