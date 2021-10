Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg vom 01.10. - 03.10.2021 +++ Pflanzendiebstahl bei Jawoll +++ Dieb im Aldi-Markt durch Zeugen festgehalten +++ Alkoholisiert zu schnell gefahren +++

LK Harburg (ots)

+++ Buchholz - Pflanzendiebstahl bei Jawoll +++

Am Samstagmorgen konnte eine Zeugin eine 75-jährige Dame beim Jawoll-Markt in Buchholz beobachten, welche circa 30 Pflanzenkübel in ihren Pkw einlud und ohne zu bezahlen vom Parkplatz fuhr. Als die Zeugin im Markt fragte, ob die Dame bezahlt habe, wurde der Diebstahl erst festgestellt. Da die Zeugin sich das Kennzeichen notiert hatte, konnte die Polizei alle 30 Pflanzen unbeschadet bei der 75-Jährigen zu Hause feststellen und anschließend zum Markt zurückbringen. Gegen die 75-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

+++ Buchholz - Trunkenheitsfahrt mit 0,92 Promille +++

Am frühen Samstagmorgen kontrollierte die Buchholzer Polizei im Vaenser Weg einen 29-jährigen Buchholzer, welcher mit seinem Pkw unterwegs war. Die Beamten stellten bei dem Fahrzeugführer eindeutigen Alkoholgeruch fest. Ein späterer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. In der Folge wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und der 29-Jährige musste zu Fuß nach Hause gehen.

+++ Buchholz - Dieb im Aldi-Markt durch Zeugen festgehalten +++

Am Freitagnachmittag kam es im Aldi-Markt in Buchholz zu einem Diebstahl durch zwei männliche Täter. Als eine Kassiererin den Diebstahl bemerkte und ihre Mitarbeiter informierte, rannten beide Täter aus dem Markt. Nur durch das sofortige Hinterherrennen und Zupacken von mehreren Mitarbeitern sowie eines zufälligen Zeugen konnte einer der Täter festgehalten und später der Polizei übergeben werden. Es wurden mehrere Strafanzeigen eingeleitet. Von dem zweiten Täter fehlte, trotz der Suche mit mehreren Streifenwagen, jede Spur.

+++ Rosengarten - Alkoholisiert zu schnell gefahren +++

Am Samstagmittag führten Beamte des Polizeikommissariats Seevetal Geschwindigkeitsmessungen auf der Eckeler Straße in Rosengarten durch. Im Rahmen der Ahndung eines Verkehrssünders stellten die Beamten erheblichen Alkoholgeruch aus einem Fahrzeug fest. Ein Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,98 Promille. Bei dem Fahrzeugführer wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutentnahme durchgeführt. Da sein Führerschein sichergestellt wurde, wird er in Zukunft vorerst nicht mehr zu schnell fahren.

+++ Seevetal OT Ohlendorf - Einbruch in Gemeinschaftspraxis +++

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam in der Straße "Zum Suhrfeld" in Ohlendorf zu einem Einbruch in eine Gemeinschaftspraxis. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, mussten dann jedoch feststellen, dass es dort keine Wertsachen zu holen gab. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte telefonisch beim Polizeikommissariat Seevetal unter der Telefonnummer 04105 - 620 0.

+++ Pattensen / Scharmbeck - Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein +++

Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer wurde am Sonntag kurz nach Mitternacht ein PKW mit auffälliger Fahrweise auf der K8 zwischen Pattensen und Scharmbeck mitgeteilt. Der PKW wurde in Schlangenlinien und teilweise im Schritttempo geführt. Bei einer Kontrolle des 56-jährigen Fahrzeugführers wurde festgestellt, dass dieser erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da der Fahrzeugführer keinen besaß. In der Folge wurden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

+++ Marschacht - alkoholisierter Fahrradfahrer +++

Durch aufmerksame Bürger wurde in Marschacht am Samstagabend auf der Elbuferstraße ein in Schlangenlinien fahrender Radfahrer mitgeteilt. Bei einer Kontrolle durch Beamte des PK Winsen (Luhe) wurde der Grund schnell klar. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der 25-jährige Radfahrer zur Dienststelle verbracht. Dort wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Da er sich weiterhin äußerst aggressiv zeigte und Mühe hatte, sich auf den Beinen zu halten, wurde er bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

+++ Einbrüche im LK Harburg +++

Am späten Samstagabend kam es im Fuhrenkamp in Seevetal zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Täter drückten hier ein auf Kipp stehenden WC-Fenster auf und stiegen in das Haus ein. Die Eigentümer waren im Urlaub. Im Haus durchsuchten die Täter diverse Räume und anschließend flüchteten sie unerkannt.

Vom 19.09. bis zum 02.10.2021 kam es im Osterbergweg in Buchholz OT Sprötze zu einem Einbruch in ein Wochenendhaus. Täter hebelten hier die rückseitige Tür auf und betraten das Haus. Im Innern konnten sie eine Zwischentür nicht aufhebeln, sodass sie unverrichteter Dinge den Tatort wieder verlassen mussten.

Am Freitagabend zwischen 18 und 21 Uhr kam es im Karoxbosteler Weg in Seevetal zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter hebelten hier ein rückwärtiges Fenster auf, stiegen in das Haus ein und durchsuchten es. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt mit Diebesgut.

Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-285-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell