Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unfälle unter Alkoholeinwirkung

Wistedt (ots)

Ca. 5.000 Euro Schaden entstand am Sonntag gegen 13:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B75/ Bremer Straße in Wistedt. Ein 33jähriger Fahrzeugführer aus Wistedt kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab, touchierte dort einen Leitpfosten und stieß gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt. Eine Überprüfung ergab einen Wert von 1,01 %o. Der Führerschein wurde vor Ort sichergestellt.

Bei einem weiteren Unfall gegen 19:20 Uhr auf dem Niedersachsenweg in Buchholz wurde ebenfalls bei dem Unfallverursacher eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Eine Überprüfung ergab hier einen Wert von 1,94 %o. Der 45 jährige Mann aus Undeloh hatte einen geparkten VW Beatle am Fahrbahnrand übersehen und stieß mit seinem VW Passat gegen das Heck des Beatle. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro. Auch hier wurde der Führerschein des Unfallverursachers vor Ort sichergestellt.

