POL-HI: Nächtliche Ruhestörungen an der Tonkuhle

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (roh) Beständiges, trockenes Wetter und der Beginn der Sommerferien sorgten am 21.07.2021 in den Abend- und Nachtstunden für regen Besuch an der Tonkuhle, auf der Marienburger Höhe. Die ausgelassene Stimmung führte in der Zeit von 22:30 Uhr bis 00:50 Uhr zu mehrfachen polizeilichen Einsätzen, da sich Anwohner in ihrer Ruhe gestört fühlten. Gegen 23:30 Uhr wurden dann ca. 300 Besucher des Naherholungsgebietes aufgefordert die Grünanlagen, zur Wahrung der Nachtruhe, bis 00:00 Uhr zu verlassen und bis zum Morgen nicht mehr wiederzukehren. Bereits in naher Vergangenheit war die Tonkuhle immer wieder Gegenstand polizeilicher Intervention und medialen Interesses. Sahen sich die Beamten hier noch mit Unverständnis konfrontiert und machte ein mutmaßlicher Partygänger seinem Unmut gar derart Luft, dass er einen Funkstreifenwagen beschädigte, so blieb es heute gesittet. Sämtliche Feiernden zeigten sich kooperativ, verständnisvoll und friedlich, sodass im Rahmen einer Fußstreife um den See, gegen 00:50 Uhr, nur noch vereinzelte Personen anzutreffen waren.

