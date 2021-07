Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alkoholisierter Fahrradfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Hildesheim (ots)

Söhlde (kaw) Am 21.07.2021 um 22:15 Uhr befährt ein 62-jähriger Mann aus Söhlde mit seinem Fahrrad die Hildesheimer Straße und biegt in die Judenstraße ab. Dabei prallt er gegen einen stehenden Pkw Chrysler. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Im anschließenden Gespräch mit dem Fahrzeugführer weigerte sich der Fahrradfahrer, Angaben zu seiner Person zu machen. Stattdessen flüchtete er mit seinem Fahrrad von der Unfallstelle. Aufgrund einer präzisen Täterbeschreibung und schnellen Ermittlungen am Unfallort stattete die Polizei dem Unfallverursacher kurze Zeit später einen Besuch ab. Dort wurde schnell festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,30 Promille. Anschließend wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

