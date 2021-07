Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Teilen eines Harvesters

Hildesheim (ots)

Mahlerten (Sti). In der Nacht von dem 20.07.21 auf den 21.07.21 ist es in einem Waldstück an der Landesstraße 480 bei Mahlerten zu einem Diebstahl von Teilen einer Arbeitsmaschine gekommen. Bei dieser Arbeitsmaschine handelt es sich um einen Harvester. Ein bislang unbekannter Täter hat die Fahrerkabine des Harvesters aufgebrochen und diverse Bauteile entwendet. Der Gesamtschaden wird durch den Eigentümer auf ca. 19000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

