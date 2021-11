Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte stehlen Baumaschinen und Werkzeug im Wert von 10.000 Euro aus Containern: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Autobahn 7/ Lohfelden:

Bislang unbekannte Einbrecher haben am Wochenende auf einer Baustelle an der A 7, gegenüber der Raststätte Kassel Ost, ihr Unwesen getrieben. Sie brachen gewaltsam mehrere Container einer Straßenbaufirma auf, aus denen sie Baumaschinen und Werkzeug im Wert von etwa 10.000 Euro stahlen. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Polizeiautobahnstation suchen nach Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten berichten, hatte sich die Tat auf dem Logistikplatz an der BAB 7 in Fahrtrichtung Süden in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 15:00 Uhr, und Montagmorgen, 06:30 Uhr, ereignet. Die unbekannten Täter hatten sich über die Bergshäuser Straße angenähert und zunächst einen Bauzaun geöffnet. Auf dem Baustellengelände brachen sie dann mehrere Container mit einem Akku-Trennschleifer und einem Brecheisen auf, das sie am Tatort zurückließen. Mit ihrem Vorgehen richteten sie einen Sachschaden von ca. 2.000 Euro an. Bei der Beute der Einbrecher handelt es sich um verschiedene Schleifmaschinen, Sägen, Bohrmaschinen, Lasergeräte und einen Benzinhammer. Es ist davon auszugehen, dass die Täter das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportierten.

Zeugen, die am Wochenende verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Baustelle gemacht haben oder den Ermittlern Hinweise auf die Täter sowie ein genutztes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation unter Tel. 0561- 910 1920 zu melden.

