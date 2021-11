Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Rollerfahrer bei Alleinunfall in der Innenstadt schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde am gestrigen Montagabend ein 49-jähriger Rollerfahrer bei einem Alleinunfall in der Kasseler Innenstadt. Wie die am Unfallort in der Oberen Königsstraße eingesetzten Polizisten des Reviers Mitte berichten, war der Zweiradfahrer gegen 20:15 Uhr von der "Trompete" kommend auf der Fünffensterstraße unterwegs und wollte nach links in die Obere Königsstraße in Richtung Wilhelmshöher Allee abbiegen. Hierbei ordnete sich der 49-Jährige aus Fuldabrück falsch ein und fuhr auf die Straßenbahnschienen. Als der Rollerfahrer seinen Fahrfehler bemerkte und nach rechts auf die Straße lenken wollte, verlor er die Kontrolle über den Motorroller, stürzte und kam auf den Gleisen zum Liegen. Rettungskräfte brachten den Verletzten anschließend zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen hatte er sich Frakturen im Gesicht und im Schulterbereich zugezogen. An dem Roller entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

