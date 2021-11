Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrunkene fahren Warnbake um und flüchten: Zwei Männer festgenommen; Ermittler suchen E-Auto-Fahrer als Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt: Betrunkene haben in der Nacht vom Samstag auf Sonntag mit einem blauen Ford Focus an der Kreuzung Scharnhorststraße / Dresdener Straße eine Warnbake umgefahren und sind anschließend geflüchtet. Nach dem Hinweis einer Autofahrerin gelang der Polizei die Festnahme von zwei stark alkoholisierten Tatverdächtigen. Sie hatten das Fahrzeug, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren, in einer Nebenstraße abgestellt und wollten flüchten. Gegen beide Männer sind entsprechende Strafverfahren eingeleitet worden. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen in diesem Zusammenhang einen bislang unbekannten Autofahrer als Zeugen. Der Mann soll sich kurz mit der Autofahrerin, die den Vorfall der Polizei meldete, ausgetauscht haben. Sein Wagen soll ein "KS"- und "E"- Sonderkennzeichen für Fahrzeuge mit Elektromotor gehabt haben.

Der Unfall hatte sich gegen 22:55 Uhr am Samstag ereignet. Nach Angaben der Zeugin war der Ford Focus auf der Dresdener Straße aus Richtung Niestetal gekommen und an der Kreuzung nach rechts in Richtung Hafenbrücke abgebogen. Vermutlich aufgrund der Alkoholisierung des Fahrers oder der Fahrerin und der zu hohen Geschwindigkeit war das Auto nach links von der Fahrbahn auf eine Verkehrsinsel abgekommen und hatte dort eine sogenannte Leitbake umgefahren. Dabei waren beide Airbags des Fords aufgegangen. Fahrer und Beifahrer sollen dann ausgestiegen sein und den Wagen kurzerhand weitergeschoben haben. Laut der Zeugin sollen mindestens vier Personen in dem Auto gesessen haben, darunter eine Frau.

Gesuchter Zeuge stieg ebenfalls aus

Wie die Zeugin den eingesetzten Beamten weiter schilderte, war sie ebenfalls mit ihrem Auto aus Richtung Niestetal gekommen und hatte zur Unfallzeit an der Kreuzung an der roten Ampel gestanden. Der nun als Zeuge gesuchte andere Fahrer soll mit seinem E-Auto vor ihr an der Ampel gestanden haben und nach dem Unfall des Focus ebenfalls ausgestiegen sein. Sie hätte sich kurz mit dem Mann unterhalten, wobei dieser aber offenbar gesehen hatte, wer am Steuer des Unfallautos saß.

Durch den schnellen Hinweis der Zeugin konnten Beamten des Polizeireviers Ost dann im Sommerweg den beschädigten Ford Focus und zwei 44 und 45 Jahre alte Männer aus Kassel festnehmen. Die Tatverdächtigen hatten dort offenbar bereits das Kennzeichen des Wagens abmontiert, das auf dem Boden lag. Wie sich herausstellte, waren die Nummernschilder in der Heinrich-Plett-Straße von einem anderen Auto gestohlen worden. Beide Festgenommenen mussten die Streifen zur Blutentnahme mit zur Dienststelle begleiten. Der Ford Focus sowie die gestohlenen Kennzeichen wurden sichergestellt.

Die Ermittlungen, wer den Focus zur Unfallzeit gefahren hat, dauern derzeit an. Der bislang unbekannte Zeuge mit dem E-Auto oder weitere Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise darauf geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell