POL-UL: (GP) Eislingen - Einbruch in Haus

Am Dienstag Vormittag gelangte ein Einbrecher in ein Haus in Eislingen.

Ulm (ots)

In den frühen Morgenstunden gelangte ein Unbekannter auf das Grundstück in der Rosenstraße. Durch ein Fenster verschaffte er sich Zugang. In dem Haus suchte er nach Brauchbarem und fand wohl Bargeld. Das nahm er an sich und flüchtete unerkannt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren.

