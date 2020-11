Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Taschendiebe in Olpe unterwegs

OlpeOlpe (ots)

Am Samstagvormittag wurden zwei Geschädigten während ihres Einkaufsbummels in Olpe ihre Geldbörsen entwendet. Beide Frauen hielten sich kurz hintereinander in einem Bekleidungsgeschäft an der Kölner Straße in Olpe auf. Ihre Geldbörsen führten sie in ihren Handtaschen mit sich. Als sie in dem Geschäft bezahlen wollten, stellten sie den Diebstahl fest und erstatteten Anzeige auf der Polizeiwache Olpe.

