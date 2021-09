Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Nicht einsichtig

Polizeilichen Maßnahmen widersetzte sich ein 40-Jähriger am Montag in Göppingen.

Ulm (ots)

Eine Zeugin beobachtete einen lautstarken Streit gegen 12.45 Uhr in der Querstraße. Dabei fiel dem 40-Jährigen wohl ein Messer aus der Tasche. Die Zeugin informierte die Polizei. Die rückte an und konnte den man an besagter Örtlichkeit antreffen. Da er sich schon aggressiv verhielt, durchsuchten ihn die Polizisten nach dem Messer. Dagegen widersetzte sich der 40-Jährige und beleidigte die Polizisten massiv. Das Messer war jedoch nicht mehr auffindbar. Der Mann beruhigte sich nicht. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes brachten die Polizisten ihn in ein psychatrisches Krankenhaus.

+++++++ 1804115

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell