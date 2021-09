Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Nicht aufgepasst

Auf ein haltendes Auto fuhr am Montag ein 31-Jähriger.

Ulm (ots)

Ein 43-Jähriger fuhr gegen 6.30 Uhr mit seinem VW Golf auf der B312 in stadteinwärtige Richtung. Kurz nach dem Kreisverkehr Biberacher Straße / Doktor-Hans-Liebherr Straße überquerte ein Fußgänger die Straße. Der 43-Jährige musste bremsen und anhalten. Dahinter kam ein 31-Jähriger mit seinem VW Polo. Das stehende Auto erkannte er zu spät und fuhr dem Golf in das Heck. Bei dem Unfall erlitt der Golf-Fahrer leichte Verletzungen. Er begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

