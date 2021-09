Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Radler streckt Fußgänger nieder

Verletzungen erlitt ein 60-Jähriger am Montag in Göppingen.

Ein Zeuge meldete den Vorfall gegen 15.30 Uhr. Ein 60-Jähriger lief auf dem Fuß- und Radweg in der Holzheimer Straße. Ein unbekannter Radfahrer kam von hinten und fuhr den Fußgänger an. Der 60-Jährige fragte wohl was das soll. Daraufhin stieg der Unbekannte von seinem Fahrrad und schlug dem Fußgänger mit der Faust ins Gesicht. Danach setzte er sich auf sein Rad und fuhr weg. Der Fußgänger ging zu Boden. Der Rettungsdienst kümmerte sich um ihn und brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Göppingen (Telefon 07161/63-2360) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Schläger geben können. Der soll etwa 40-50 Jahre alt und schlank gewesen sein. Er hatte eine gräulichen Drei-Tagesbart und etwas längere Haare. Unterwegs war er mit einem dunkleren Fahrrad.

