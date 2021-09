Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Wohnung

Die Abwesenheit der Bewohner nutzte ein Einbrecher in Ulm aus.

Ulm (ots)

Die Tat ereignete sich in der Biberacher Straße. Die Bewohner waren die vergangenen Tage in ihrer Wohnung nicht anwesend. Zunächst fiel ihnen nichts Besonderes auf. Erst später bemerkte ein Bewohner das Fehlen seines Tresors. In dem befanden sich Dokumente und Bargeld. Der Täter hatte vermutlich einen Ersatzschlüssel gefunden, der außerhalb der Wohnung deponiert war. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 1805885

