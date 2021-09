Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Auto aus dem Verkehr gezogen

Zu viele Mängel wies ein BMW am Montag in Laupheim auf.

Eine Polizeistreife sah den BMW gegen 15.30 Uhr in der Biberacher Straße fahren. Bei der Kontrolle entdeckten die Polizisten zahlreiche Mängel und mussten den BMW aus dem Verkehr ziehen. Das bestätigte auch ein Gutachter, der sich den BMW anschaute. Ein Teil der Fahrzeugfront war erheblich beschädigt und nur notdürftig befestigt. Am BMW waren weiterhin Reifen und Räder verbaut, die nicht eingetragen waren. Die Mängel muss der 24-jährige Fahrzeugbesitzer nun beheben, bevor er wieder am Straßenverkehr teilnehmen darf.

