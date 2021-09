Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet

Eine Autofahrerin übersah am Montag in Ulm eine Radlerin.

Ulm (ots)

Kurz vor 8 Uhr fuhr die 58-Jährige mit ihrem Mercedes im Weyermannweg. An der Kreuzung Weickmannstraße kam von rechts eine 36-Jährige mit ihrem Cube Pedelec. Sie hatte Vorfahrt. Die Autofahrerin übersah die Radlerin. Im Einmündungsbereich stießen die Unfallbeteiligten zusammen. Bei dem Unfall erlitt die Radlerin leichte Verletzungen. Es entstand geringer Sachschaden am Fahrrad.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

