POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Vorbeifahren Auto beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag zwischen 15:30 Uhr und 16:15 Uhr an der Kreuzung Kopernikusstraße / Hölderlinstraße. Eine 36-Jährige stellte ihren BMW an dortiger Stelle zum Parken ab und bemerkte bei ihrer Rückkehr einen Schaden und blaue Lackantragungen an ihrem Auto. Der bislang unbekannte Autofahrer streifte vermutlich beim Vorbeifahren das Auto und entfernte sich anschließend einfach von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201-10030, zu melden.

