Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental

Rhein-Neckar-Kreis: Brand auf Schuldach // Pressemitteilung Nr.2

Bammental (ots)

Nachdem am Dienstagmittag die Photovoltaikanlage auf dem Dach einer Schule am Herbert-Echner-Platz in Brand geraten ist, kann nach der Prüfung der Brandursache ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Aufgrund des Alters und des dementsprechenden Zustands der Stromkabel entstand in einem Kabelbündel ein Hitzestau und entfachte das Feuer. Ein Schaden an dem Gebäude entstand nicht. Im Einsatz befanden sich etwa 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bammental, Wiesenbach und Neckargemünd. Während der Einsatzmaßnahmen waren die Straßen Heldenweg und In der Helde von 14:45 Uhr bis etwa 16:00 Uhr gesperrt. Die Höhe des Sachschadens an der Photovoltaikanlage ist derzeit noch nicht bekannt.

