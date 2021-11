Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auseinandersetzung mit Messer

Ludwigshafen - Oppau (ots)

Am Samstagabend des 13.11.2021 kam es zum Streit zwischen zwei Personen vor einer Gaststätte in der Kurt-Schumacher-Straße. Hierbei zog ein 28-jähriger plötzlich ein Messer und verletzte hiermit seinen 39-jährigen Kontrahenten leicht an dessen Hand. Vor Ort wurde durch die Polizei eine Strafanzeige aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

