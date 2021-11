Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schlägerei am Eisstadion

Ludwigshafen -Süd (ots)

Am Freitagabend, den 12.11.2021 gegen 19:15 Uhr, kam es auf der Eisfläche in der Saarlandstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zehn Personen. Hierbei wurde zunächst auf einen 13 - Jährigen aus Ludwigshafen eingeschlagen. Er wurde dadurch glücklicherweise nur leicht verletzt und trug eine Rötung an der Wange davon. Nachdem die Gruppe durch den Verantwortlichen aus dem Eisstadion verwiesen wurde, kam es vor dem Eingang erneut zu Streitigkeiten. Dort wurde ein 16 - Jähriger aus Ludwigshafen durch drei weitere Jugendliche im Alter von 14, 16 und 17 Jahren angergriffen. Der 16 - Jährige konnte sich jedoch losreißen und weglaufen, ohne dass er Verletzungen davontrug. Da die Aggressionen der drei jugendlichen Täter auch dann noch nicht abgebaut waren, wurde noch auf einen 14 - Jährigen aus Ludwigshafen unter anderem mit einem Shisha-Schlauch eingeschlagen. Der Junge erlitt dadurch eine Schnittwunde an der Wange. Als die Polizei vor Ort eintraf, lief ein Großteil der Gruppe davon. Aufgrund der Personenbeschreibungen konnten die Täter angetroffen und festgenommen werden. Von allen Beteiligten wurden die Eltern verständigt und holten ihre Kinder vor Ort ab. Die drei Täter erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung.

