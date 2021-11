Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrunkener Ex-Freund nach wiederholtem Hausfriedensbruch in Gewahrsam genommen

Ludwigshafen - Oppau (ots)

Am Freitagabend versuchte ein 40-jähriger Mann über einen Balkon in die Wohnung seiner 41-jährigen Ex-Freundin zu gelangen. Aus Angst vor ihrem Verflossenen informierte die Frau die Polizei. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war der Mann bereits wieder geflüchtet, konnte jedoch im Nahbereich durch eine Polizeistreife angetroffen werden. Da er sichtlich alkoholisiert war und dem polizeilichem Aufenthaltsverbot an der Wohnung der Frau keine Folge leisten wollte, wurde er in Gewahrsam genommen. Aufgrund gesundheitlicher Probleme wurde er jedoch wenig später in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht. Diese Gelegenheit nutzte der 40-Jährige, um nach seiner dortigen Entlassung wenig später erneut bei seiner ehemaligen Lebensgefährtin aufzuschlagen. Bei erneutem Eintreffen der Polizei wurde er nochmals in polizeiliches Gewahrsam genommen und verblieb nun dort. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs sowie wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsverbot.

