Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit im Straßenverkehr

Rotenburg a.d. Fulda (ots)

Am Samstag, den 16.10.2021 gegen 00.45 Uhr befuhr ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Wildeck die Eisenacher Straße in Wildeck-Obersuhl. An der Einmündung zum Auweg kam der Fahrer von der Straße ab und beschädigte eine Straßenlaterne, ein Verkehrszeichen und einen kleinen Baum. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber durch die eingesetzten Polizeibeamten in seiner Wohnung angetroffen werden. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurden zwei Blutentnahmen angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5000,- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell