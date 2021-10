Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Hünfeld-Dammersbach (ots)

Am 15.10.2021, zwischen 13:45 und 16:00 Uhr, wurde in Hünfeld Dammersbach in Höhe der Valentinstraße 3 (Höhe der Kirche) ein in Richtung Steinhaus am Straßenrand geparkter, schwarzer Skoda Octavia beschädigt. Die Beschädigungen befinden sich auf der linken hinteren Fahrzeugseite (vom Radkasten bis zum Rücklicht). Der Verursacher wollte vermutlich hinter dem Skoda Octavia ein- oder ausparken und touchierte diesen hierbei. Anschließend fuhr der bisher unbekannte Verursacher davon, ohne eine Nachricht zu hinterlassen oder die Polizei zu informieren. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 2.000,-EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der Rufnummer 06652/96580 in Verbindung zu setzen

gefertigt: POK Otterbein, Polizeistation Hünfeld

eingestellt: EPHK Wingenfeld / E 31

