Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erst Diebstahl, dann Betrug

Vogelsbergkreis (ots)

Wartenberg - Unbekannte entwendeten am 30. September, gegen 12:30 Uhr, die Geldbörse eines 73-jährigen Mannes aus dem Vogelsbergkreis samt dessen Bankkarte und dabei aufbewahrter PIN-Nummer. Zur Tatzeit kaufte der Mann in einem Lebensmittelmarkt in der Straße "Am Sportplatz" ein. Am selben Nachmittag, gegen 13:15 Uhr, hoben unbekannte Täter einen vierstelligen Betrag bei einer Bank in der Rudloser Straße von dem Konto des Vogelsbergers ab und entsorgten das Portemonnaie anschließend. Dieses konnte bereits gegen 13:40 Uhr an der Umgehungsstraße wieder aufgefunden werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

