Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. FD

Unfall zwischen Ackerschlepper und E-Bike-Fahrerin Neuhof - Am Mittwoch (13.10.), gegen 14:20 Uhr, befuhr ein 68-Jähriger aus der Gemeinde Neuhof mit seinem Ackerschlepper und angehängter Muldenschaufel die Schützenstraße in Neuhof. Er bog nach rechts in einen Wirtschaftsweg ab, welcher anschließend parallel zur Schützenstraße verläuft. Dabei übersah er eine 70-jährige E-Bike-Fahrerin aus der Gemeinde Neuhof, welche ihm auf dem Wirtschaftsweg entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der E-Bike-Fahrerin und der Muldenschaufel des Ackerschleppers, wodurch die E-Bike-Fahrerin stürzte. Die E-Bike-Fahrerin wurde leicht verletzt. Am E-Bike entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

Polizeiposten Neuhof

2. HEF

Unfall mit Fußgänger

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (13.10.), gegen 9:40 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Leingarten (Heilbronn) die Rudolf-Diesel-Straße in absteigende Richtung. Als er in den Kreisverkehr Hünfelder-Straße/Rudolf-Diesel-Straße einfuhr, kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem, die Fahrbahn überquerenden, 82-jährigen Fußgänger aus Hauneck. Dabei wurde der Fußgänger leicht verletzt und in ein Klinikum verbracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Alleinunfall

Hohenroda - Am Donnerstag (14.10.), gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Unterbreizbach (Wartburgkreis) mit seinem Fahrzeug die Kreisstraße 6 zwischen Glaam und Unterbreizbach. Im Bereich einer Kurve kam er aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen dortigen Graben. Hierbei beschädigte er eine Einfassung sowie das Gitter eines Wasserdurchlasses. Am Fahrzeug entstand Sachschaden im Frontbereich. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenhöhe beträgt circa 4.700 Euro.

Unfall mit Schwerverletztem

Schenklengsfeld - Am Donnerstag (14.10.), gegen 22:15 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die K17 von Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Wippershain (Schenklengsfeld). Aufgrund eines plötzlichen medizinischen Notfalls kam der Hersfelder nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den dort befindlichen Bäumen. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Klinikum verbracht. Da zwei Bäume drohten umzustürzen, mussten diese von der Feuerwehr gefällt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

3. VB

Kradfahrer bei Wildunfall verletzt

Mücke - Am Mittwoch (13.10.), gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 16-jähriger junger Mann aus Gemünden mit seinem Leichtkraftrad die K 43 aus Nieder-Ohmen kommend in Richtung Atzenhain. Am Ende des dortigen Waldes wechselte ein Stück Rehwild die Straße. Trotz sofortiger Bremsung erfasste der junge Mann das Reh und kam mit seinem Zweirad zu Fall. Das Reh verendete kurze Zeit später an der Unfallstelle.

Der junge Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 5.000 Euro.

Polizeistation Alsfeld

