Polizei Dortmund

POL-DO: Eier, Mehl, Steine, Feuerlöscher: 200 Jugendliche randalierten in Scharnhorst

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1178

Bis zu 200 Jugendliche randalierten an Halloween (31.10.2021) im Dortmunder Stadtteil Scharnhorst. Mit schaurig-schönem Spaß hatte das Verhalten nichts zu tun.

Erste Meldungen über das massive Zünden von Pyrotechnik in einem Einkaufszentrum an der Gleiwitzstraße gingen gegen 19.20 Uhr bei der Polizei ein. Zu dem Zeitpunkt hielten sich bereits bis zu 200 Jugendliche in dem Bereich auf.

Einen Streifenwagen der Polizei und weitere Privat-Pkw bewarfen sie mit Mehl und Eiern. Ein Unbekannter versprühte den Inhalt eines Feuerlöschers. Mehrere Personen warfen Steine auch auf Busse und Bahnen. Einige Randalierer setzten während der Taten Sturmhauben auf.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei konnte mehrere Jugendliche, die in Kleingruppen davonliefen, anhalten, identifizieren und den Eltern übergeben.

30 Tatverdächtige versuchten mit einer Stadtbahn zu flüchten. Polizisten hielten die Bahn an und überprüften die Jugendlichen. Einer von ihnen führte eine PTB-Waffe mit sich, was nach diesem Verstoß gegen das Waffengesetz eine Strafanzeige nach sich zieht. Alle Jugendlichen erhielten Platzverweise.

In einem weiteren Fall laufen die Ermittlungen nach einem Angriff auf einen Polizeibeamten. Gegen 20 Uhr kehrte schließlich wieder Ruhe ein.

