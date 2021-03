Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gemeinsame Kontrollen des Schwerlastverkehrs mit der Bundesanstalt für Güterverkehr

53879 Kreis Euskirchen (ots)

Dienstag, 16.03.2021 kontrollierten Kräfte des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Euskirchen in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Güterverkehr den Schwerlastverkehr auf der Bundesstraße 258 bei Blankeheim-Neuhof. Wie in letzter Zeit bei solchen Kontrollen schon öfter festgestellt, waren mehrere kontrollierte Fahrzeuge überladen. Absolut unverantwortlich war jedoch der Fahrer eines Kleinlasters (bis 3,5 Tonnen). Dieser hatte sein Fahrzeug um tatsächliche 46 Prozent überladen. Dem polnischen Fahrer wurde vor Ort eine Sicherheitsleistung in mittlerer dreistelliger Euro-Höhe abverlangt. Gegen die Spedition wurde ein Vermögensabschöpfungsverfahren eingeleitet. Eine nicht alltägliche Feststellung stellten die Kontrolleure bei einer Sattelzugmaschine fest. Der Fahrer hatte zwar "nur" zwei Prozent überladen, doch fanden sie eine Vorrichtung zum Betätigen einer Klappenauspuffanlage. Sie dient ausschließlich einer höheren Geräuschentwicklung. Nach einer Schallmessung lag die gemessene Dezibel-Zahl nach Abzug der Toleranzen noch 14 Dezibel zu hoch. Eine solche Auspuffanlage ist häufiger bei Sportwagen zu finden. Sie dient auch dort lediglich um das Fahrgeräusch des Fahrzeuges zu erhöhen. Eine solche Klappenauspuffanlage wurde bei einem Lkw das Erste Mal im Kreis Euskirchen festgestellt. Die Sattelzugmaschine wurde zwecks weiteren Untersuchungen sichergestellt. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

