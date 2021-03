Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gestohlenes Fahrzeug aufgefunden

53945 Blankenheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen erstattete die Halterin eines Audi A6 Avant Strafanzeige wegen Fahrzeugdiebstahl. Sie selbst hatte ihr Fahrzeug am Dienstagabend (22.00 Uhr) in ihrer Hofeinfahrt an der Gartenstraße abgestellt. Als sie am Mittwochmorgen (06.30 Uhr) ihren Pkw nuten wollte, erkannte sie den Diebstahl. Ein Bekannter konnte dann im Verlauf des Mittwochmorgens (07.50 Uhr) das ihm bekannte Fahrzeug am "Burgberg" geparkt erkennen. Er informierte die Halterin sowie die Polizei. Das Fahrzeug wurde zur Spurensicherung sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell