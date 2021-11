Polizei Dortmund

POL-DO: Brand in einer Kleingartenanlage - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.:1180

Zeugen sucht die Kriminalpolizei nach einem Brand am Montag (1.11.2021) an der Moltkestraße in Lünen.

Das Feuer brach gegen 00.10 Uhr in einer Kleingartenanlage aus. Dabei brannten eine Gartenlaube sowie zwei angrenzende Pavillons.

Die Kleingartenanlage liegt in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern an der Moltkestraße.

Die Polizei bittet Zeugen um hinwiese an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

