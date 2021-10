Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Auto beschädigt-Fundsituation gibt Rätsel auf + Rollerdiebstahl + Frontscheibe beschädigt + Hauswand beschmiert + Autoschaden durch Flaschenwurf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Fronhausen-Bellnhausen - Auto beschädigt - Fundsituation gibt Rätsel auf

Wie kam der graue Skoda Fabia auf den Stein und vor die Mauer? Dieser Frage gehen derzeit die Ermittler auf den Grund. Der Skodafahrer bemerkte am Sonntag, 24. Oktober, um kurz nach 09 Uhr, dass der graue Skoda Fabia in der Straße Bellnhäuser Mühle statt an seinem ursprünglichen Abstellort ein paar Meter weiter vor einer Mauer stand. Die Mauer und ein Stein davor hatten den Pkw offenbar gestoppt. Der Stein hatte einen Schaden am Unterboden, die Mauer einen an der Fahrzeugfront verursacht. Machte sich das Auto selbständig oder schoben Unbekannte den Pkw weg? Derzeit steht nicht fest, wie, warum und auf welche Weise das Auto dorthin kam. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Rollerdiebstahl

Nachdem die Suche in der Umgebung erfolglos blieb, erstatte der Besitzer eine Anzeige wegen Diebstahls seines Roten Motorrollers. Das Zweirad, eine Generic Explorer Speed 50, im Wert von 1300 Euro stand ursprünglich nahe der Ladestelle für Elektromobile auf dem Gehweg vor der Ockershäuser Allee 32. Der Diebstahl passierte zwischen 04 uhr am Samstag und 12 Uhr am folgenden Sonntag, 24. Oktober. Wer kann Hinweise zum roten Roller mit dem Versicherungskennzeichen 861 RKX geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Niedereisenhausen - Frontscheibe beschädigt - Sturmschaden eher unwahrscheinlich

Da weit und breit keine weiteren Sturmschäden sichtbar waren und keine Spuren auf eine sturmbedingte Ursache hindeuteten, ermittelt die Polizei nach dem Schaden an der Frontscheibe eines blauen Pkw wegen Sachbeschädigung. Der betroffene blauen Opel Astra parkte zur mutmaßlichen Tatzeit am Donnerstag, 21. Oktober, zwischen 07 und 11 Uhr vor dem Anwesen Schelde-Lahn-Straße 41 a. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - Hauswand beschmiert

Ein noch unbekannter Täter sprühte mit schwarzer Farbe ein aus drei Buchstaben bestehendes TAG auf eine Hauswand in der Kugelgasse. Die Sachbeschädigung durch Graffiti war von Freitag auf Samstag, 23. Oktober, zwischen 17.30 und 10.50 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Dreihausen - Autoschaden durch Flaschenwurf

Die Flaschenreste unter der beschädigten hinteren Tür auf der Fahrerseite lassen einen Tathergang vermuten. Danach entstand der Schaden durch Schläge mit oder einen Wurf der Flasche. Der betroffene rote Hyundai i20 parkte zur Tatzeit zwischen 17 Uhr am Freitag und 09 Uhr am Sonntag in der Zufahrt zu einem Haus in der Straße Hagemannsberg. Am Auto entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei stellte die Flaschenreste zur Spurensuche, -sicherung und -auswertung sicher. Wer hat zur fraglichen Zeit am Hegemannsberg Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang stehen könnten? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

