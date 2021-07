Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Schwerer Verkehrsunfall auf der B213 in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden waren am Montag, 05. Juli 2021, 16:45 Uhr, nach einem Verkehrsunfall auf der B213 in Dötlingen zu beklagen.

Zur Unfallzeit befuhr ein 72-jähriger Mann aus Wildeshausen mit einem Seat die B213 in Richtung Wildeshausen. In etwa in Höhe der Straße 'Hölscherholz' geriet er mit seinem Pkw nach links in den Gegenververkehr und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden Ford einer 76-Jährigen aus der Gemeinde Dötlingen zusammen.

Beide Personen erlitten Verletzungen und wurden durch die Besatzungen zweier Rettungswagen und eines Notarzteinsatzfahrzeugs medizinisch versorgt. Der 72-Jährige wurde anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren. Die Verletzungen der 76-Jährigen wurden als leicht eingestuft. Auch sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die erheblich beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden bezifferten die eingesetzten Beamten auf etwa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell