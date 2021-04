Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße

Verkehrsunfall mit Flucht

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Auto die Lüdighauser Straße in Dülmen in Richtung Dernekamp. Vor der Eisenbahnunterführung kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte neben mehreren Leitpfosten auch ein Schild. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall ebenfalls beschädigt. Es konnten einige Teile des Fahrzeuges am Unfallort sichergestellt werden. Jedoch entfernte sich der Unfallverursacher ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Mercedes Benz E-Klasse. Der Wagen müsste an der Front beschädigt sein. Die Polizei in Dülmen bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02594-7930 zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell