POL-DEL: Verkehrsunfall mit erheblichen Folgen für den Fernverkehr durch längerfristige Vollsperrung der A 1, FR Osnabrück, zw. Lohne und Holdorf

Delmenhorst (ots)

Ein 59-jähriger Portugiese befuhr am Montag, d. 05.07.2021, gegen 16:30 Uhr mit seinem spanischem Sattelzug innerhalb der Baustellenführung der Großbaustelle der A 1 zwischen Lohne und Holdorf den rechten Fahrstreifen. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Außenplanke. Dadurch wurde der Dieseltank aufgerissen und ca. 300 - 500 l Diesel verteilten sich auf der Fahrbahn. Die A 1, Fahrtrichtung Osnabrück, wurde voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die U 56 zur Auffahrt Holdorf geleitet. Es entstand ein Rückstau von ca. 6 km Länge. Nach Bergung des havarierten Sattelzuges wurde die Fahrbahn durch ein Spezialunternehmen mehrfach gereinigt. Trotzdem wurde die obere Fahrbahnschicht derart beschädigt, dass entschieden wurde, die Vollsperrung weiterhin aufrecht zu erhalten. Am Morgen des 06.07.21 soll mittels Fräse die beschädigte Schicht entfernt werden. Aus diesem Grund wird die A 1 in Fahrtrichtung Osnabrück vermutlich bis in die Abendstunden des 06.07.21 voll gesperrt bleiben. Es wird mit erheblicher Staubildung sowie Problemen auf den Umleitungsstrecken gerechnet. Der Schaden durch den Unfall wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Folgekosten sind dabei nicht berücksichtigt. Der Führer des Sattelzuges wurde nicht verletzt.

