Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. 18-Jähriger unter Alkoholeinfluss am Steuer

Warendorf (ots)

Montagabend (22.03.2021, 23.00 Uhr) hat die Polizei die Autofahrt eines alkoholisierten 18-Jährigen in Warendorf gestoppt.

Der junge Mann aus Siegen war in seinem Auto auf der Milter Straße in Warendorf Richtung Milte unterwegs. An der Kreuzung Gallitzinstraße/Andreasstraße beobachteten Polizisten, dass der 18-Jährige eine rote Ampel missachtete. Der Aufforderung anzuhalten kam der Siegener nach. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war positiv. Die Polizisten brachten den Fahranfänger zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus und stellten den Führerschein sicher.

