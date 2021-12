Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schafe gestohlen

Geilenkirchen-Honsdorf (ots)

Der Besitzer einer Schafsherde meldete sich am Donnerstag, 2. Dezember, bei der Polizei und gab an, dass ihm am Morgen, zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr, mehrere Schafe von einer Weide an der Straße Honsdorf entwendet wurden. Möglicherweise wurden die Tiere mit einem Zugfahrzeug mit Anhänger abtransportiert. Wer Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat West in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Alternativ kann auch online das Hinweisportal der Polizei genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell