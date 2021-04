Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zeugen für Verkehrsunfallflucht gesucht.

Lippe (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen parkte eine Autofahrerin ihren Wagen für wenige Minuten am Straßenrand der Herforder Straße. Das Auto war etwa zwischen 8 Uhr und 8:15 Uhr auf Höhe der Hausnummer 34 abgestellt. Als sie zu dem weißen Dacia Duster zurückkehrte, musste sie einen erheblichen Schaden an der Fahrzeugseite feststellen. Vermutlich wurde der Wagen von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Ein Unfallverursacher meldete sich nicht. Der Sachschaden beträgt rund 1200 Euro. Das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen bittet um Zeugenhinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht unter der Telefonnummer 05222 98180.

