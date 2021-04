Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Autos nach Wertsachen durchsucht.

Lippe (ots)

Unbekannte durchsuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drei Fahrzeuge in der Geschwister-Scholl-Straße. In einem Fall entwendeten sie etwas Münzgeld. In der gleichen Nacht stahlen Unbekannte einen Geldbeutel sowie einen Laptop aus einem in der Grabbestraße geparkten Auto. Hinweise zu den Diebstählen und Diebstahlversuchen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

