Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Rohbau

Hückelhoven-Kleingladbach (ots)

Zwischen dem 30. November (Dienstag), 19 Uhr, und dem 2. Dezember (Donnerstag), 11.40 Uhr, verschafften unbekannte Täter sich Zutritt zu einem Rohbau an der Straße Bruchend. Sie durchtrennten und entwendeten ein Stromkabel. Am frühen Donnerstagmorgen hatte eine Zeugin einen lauten Knall wahrgenommen und bemerkte daraufhin einen silbernen Kombi, der sich mit hoher Geschwindigkeit von der Örtlichkeit entfernte. Weitere Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Alternativ kann auch das Hinweisportal der Polizei genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell