Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Tannheim) Vorfahrt missachtet

Unfall mit Blechschaden (13.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Fahrer eines Unimog am Mittwoch gegen 15 Uhr auf der Einmündung der Straßen "Viehbrunnenweg / Gemeindewaldstraße". Ein 63-jähriger Unimog-Fahrer missachtete an der Einmündung die Vorfahrt eines 45-Jährigen, der mit einem Bus auf der Gemeindewaldstraße Orts auswärts fuhr. Durch den Zusammenstoß entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro. Verletzte gab es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell