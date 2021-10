Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Schwan hält sich an Verkehrsregeln (13.10.2021)

Donaueschingen (ots)

Nicht schlecht gestaunt haben mehrere Passanten am Mittwoch gegen 17 Uhr über einen Schwan auf der Villinger Straße. Ein Schwan watschelte genau auf Höhe eines Fußgängerüberwegs über die Fahrbahn. Die Polizei konnte das Jungtier bis zur Dienststelle leiten, wo ihn Helfer der "Tierrettung" aufnahmen. Wegen einer zu behandelnden Wunde am Beim muss das Tier vorübergehend in deren Obhut bleiben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell